Американо-украинские учения в Черном море возмутили Россию

- Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, - сообщили на официальной странице посольства в Twitter.

С 28 июня по 10 июля текущего года вооруженные силы США и Украины проведут учения, в которых задействуют 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля из 32 стран.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова сообщила, что увеличение количества учений США с Украиной не способствует урегулированию ситуации внутри Украины. Кроме того, Игорь Конашенков, представитель Минобороны России, также считает, что учения Sea Breeze - это всего лишь прикрытие, под которым НАТО предоставит оружие для вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА "Новости".