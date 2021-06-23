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Американо-украинские учения в Черном море возмутили Россию

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Посольство Российской Федерации в США потребовало прекратить американо-украинские военные учения Sea Breeze в Черном море.


- Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, - сообщили на официальной странице посольства в Twitter.

С 28 июня по 10 июля текущего года вооруженные силы США и Украины проведут учения, в которых задействуют 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля из 32 стран.


Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова сообщила, что увеличение количества учений США с Украиной не способствует урегулированию ситуации внутри Украины. Кроме того, Игорь Конашенков, представитель Минобороны России, также считает, что учения Sea Breeze - это всего лишь прикрытие, под которым НАТО предоставит оружие для вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА "Новости".

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