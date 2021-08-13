+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Американец заявил о намерении увезти в США известного кузбасского хоккеиста

0
Фото:  

Нападающий из профессионального хоккейного клуба НХЛ Маркус Фолиньо рассказал, что желает увезти кузбасского спортсмена в США.

О планах на известного кузбасского хоккеиста Кирилла Капризова игрок клуба "Minnesota Wild" Маркус Фолиньо рассказал в ходе беседы с ведущим в эфире популярного за рубежом подкаста Bardown Beauties.


Из его слов следует, что он намерен прибыть в Сибирь, "чтобы забрать этого парня" (Кирилла Капризова).

— Я лично полечу в Россию и заберу этого парня из Сибири — или где он там находится — и привезу его обратно с секретной миссией, — пошутил во время диалога американец.

Стоит отметить, что ранее истек срок контракта, который уроженец шахтерского края заключил с американским клубом "Minnesota Wild", а новый в настоящий момент не подписан. За время пребывания соотечественника в ряду зарубежных игроков в рамках первого сезона в НХЛ у него сформировалась большая армия поклонников. При этом многие из фанатов в соцсетях изъявили о желании, чтобы спортсмен продолжил строить карьеру в Лиге.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28062

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined