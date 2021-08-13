Американец заявил о намерении увезти в США известного кузбасского хоккеиста

О планах на известного кузбасского хоккеиста Кирилла Капризова игрок клуба "Minnesota Wild" Маркус Фолиньо рассказал в ходе беседы с ведущим в эфире популярного за рубежом подкаста Bardown Beauties.

Из его слов следует, что он намерен прибыть в Сибирь, "чтобы забрать этого парня" (Кирилла Капризова).

— Я лично полечу в Россию и заберу этого парня из Сибири — или где он там находится — и привезу его обратно с секретной миссией, — пошутил во время диалога американец.

Стоит отметить, что ранее истек срок контракта, который уроженец шахтерского края заключил с американским клубом "Minnesota Wild", а новый в настоящий момент не подписан. За время пребывания соотечественника в ряду зарубежных игроков в рамках первого сезона в НХЛ у него сформировалась большая армия поклонников. При этом многие из фанатов в соцсетях изъявили о желании, чтобы спортсмен продолжил строить карьеру в Лиге.