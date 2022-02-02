Аман Тулеев заявил о серьезной угрозе Крапивинской ГЭС для региона

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Бывший глава Кузбасса высказал сомнения в связи со строительством новой ГЭС.

По словам экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, создание гидроэлектростанции в Крапивинском районе было прекращено в 1989 году по двум причинам: недостаток финансов на проведение работ и сомнения ученых. Бывший чиновник отметил, что экологи считали строительство подобного сооружения серьезным воздействием на микроклимат региона.

– Наши сибирские ученые–экологи открыто говорили и писали письма в высшие органы власти, что с появлением мощной ГЭС, а вместе с ней и рукотворного водохранилища произойдет серьезное изменение микроклимата в худшую сторону – с дождями и вечными туманами, – написал Аман Тулеев на своей странице в Instagram.

Бывший глава Кузбасса подчеркнул, что затопление достаточно крупной территории нанесет ущерб зоне обитания краснокнижных животных и может привести к подтоплению поселений. Кроме того, экс-чиновник отметил, что сброс отходов ухудшит экологическую обстановку.

– Сколько неофициальных отходов, без всякой водоочистки, которые мы не учитываем и которые также сливаются в реку. Все это вместе взятое превратит водохранилище в сточную канаву, – высказался Тулеев.

Свое внимание экс-губернатор обратил и на то, что в Кузбассе наблюдается высокая сейсмичность. Аман Тулеев предположил, что подземные толчки могут привести прорыву плотины и дальнейшему затоплению ближайших населенных пунктов.


Ранее власти региона раскрыли подробности проекта Крапивинской ГЭС.

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