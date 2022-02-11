Аман Тулеев выступил с жесткой критикой живодеров

Сегодня, 11 февраля, экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев выложил пост в социальных сетях, в котором затронул вопрос жестокости к "братьям нашим меньшим". В частности, бывший губернатор заострил внимание на проживающих в регионе диких животных, таких как волки, лоси, косули, бобры, лисы и зайцы. Тулеев рассказал, что в зимний период они нуждаются в защите человека. В частности, от браконьеров.

‒ Ведь очень часто на животных устраивают варварскую охоту: стреляют всех подряд с вертолетов, устраивают бойню со скутеров, слепят фарами, давят снегоходами, издеваются над подранками! Считаю, это просто живодеры! Догнали, задавили, а потом еще и фото в соцсети выложили! Конечно, этих мерзавцев нужно строго наказывать! ‒ высказался Аман Тулеев на своей странице в Instagram.

Бывший губернатор подчеркнул, что жестокость нельзя оправдать, и следует прекратить варварское истребление животных. Экс-глава региона порекомендовал тем, кто собирается посетить лес, задуматься не об охоте, а о помощи зверям.

‒ ...надо их подкармливать, устанавливать кормушки, вывозить в лес сено, овес, соль, ‒ рассказал Тулеев.

Ранее экс-губернатор Кузбасса заявил о серьезной угрозе Крапивинской ГЭС для региона.