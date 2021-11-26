Аман Тулеев высказался о ЧП на шахте "Листвяжная"

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Бывший губернатор Кузбасса заявил о недостаточном обеспечении безопасности сотрудников на шахтах.

Сегодня, 26 ноября, экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев выложил посвященный происшествию на шахте "Листвяжная" пост на своей странице в социальной сети. Бывший губернатор принес свои соболезнования семьям погибших и выразил недовольство действиями руководства шахты.

‒ Возникает вопрос, почему не было контроля, почему людей пустили под землю. Ведь люди спускаются под землю не для того, чтобы погибать и продавать свои жизни. <...> почему, имея сверхприбыль, не направили деньги на усиление мер безопасности и на устранение выявленных нарушений? ‒ написал Аман Тулеев в своем Instagram.

Также экс-глава региона отметил, что работу на беловской шахте уже приостанавливали из-за выявленных нарушений. По словам Амана Тулеева, это является показателем халатности руководства предприятия.


Ранее редакция AVOKADO писала о сотнях нарушений, которые обнаружили специалисты на шахте "Листвяжная" в 2021 году.

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