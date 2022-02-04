Аман Тулеев вошел в ТОП руководителей российских вузов

Экс-глава Кемеровской области вошел в первую десятку рейтинга ректоров по Медиа-индексу. Показатель Амана Тулеева составил 287. Возглавил данный ТОП-25 руководитель МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий с индексом 8 625. Замыкает рейтинг глава московского НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова с показателем 107.
Кроме того, бывший губернатор Кузбасса расположился на 11 месте в ТОП-25 ректоров по количеству публикаций: за ним их числится 17, сообщают аналитики канала "Научно-образовательная политика". Вместе с Тулеевым в этот рейтинг вошел руководитель МГУ им. Ломоносова и глава Академии русского балета им. А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе.
Ранее Аман Тулеев высказался об опасности запуска в регионе Крапивинской ГЭС.
Загрузка комментариев