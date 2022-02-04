Аман Тулеев вошел в ТОП руководителей российских вузов

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Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев, который сейчас является ректором КРИРПО, попал в ТОП-25 по двум направлениям.

Экс-глава Кемеровской области вошел в первую десятку рейтинга ректоров по Медиа-индексу. Показатель Амана Тулеева составил 287. Возглавил данный ТОП-25 руководитель МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий с индексом 8 625. Замыкает рейтинг глава московского НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова с показателем 107.


Кроме того, бывший губернатор Кузбасса расположился на 11 месте в ТОП-25 ректоров по количеству публикаций: за ним их числится 17, сообщают аналитики канала "Научно-образовательная политика". Вместе с Тулеевым в этот рейтинг вошел руководитель МГУ им. Ломоносова и глава Академии русского балета им. А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе.


Ранее Аман Тулеев высказался об опасности запуска в регионе Крапивинской ГЭС.

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