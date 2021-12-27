Аман Тулеев поделился семейными рецептами для новогоднего стола

Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев выложил пост в социальной сети, в котором написал о традициях, которых придерживаются его близкие во время праздников. В частности, речь зашла о новогодних блюдах. Бывший губернатор рассказал, что в его семье принято лепить к Новому году пельмени, при этом в начинку одного из них добавлять много черного перца. Тот, кому попался такой пельмень, согласно примете, будет счастливым весь следующий год.

"Коронным" блюдом семейного стола Аман Тулеев назвал фасолевый салат. Для него необходимо замочить фасоль на ночь и утром отварить. Затем добавить к ней нарезанную мелкими кубиками говядину или телятину, маринованный лук. Салат заправить соусом из подсолнечного масла, бальзамического уксуса и соли с перцем. Готовое блюдо следует украсить зеленью.

Самым ожидаемым блюдом экс-глава области назвал запеченного гуся. По словам Амана Тулеева, птица, которую готовит его старший сын, просто тает во рту.