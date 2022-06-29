Аллея в центре Кемерова вернется к своему историческому облику

Рабочие проводят реконструкцию аллеи на улице Кирова в Кемерове. Сейчас там уже выполнена вся электрика, появились новые опоры освящения. Специалисты приступили к укладке тротуарной плитки, а также реставрации чугунного ограждения. Глава города Илья Середюк рассказал, что работы изменят облик популярного места для прогулок. В частности, рекламная конструкция, стоящая у пересечения улицы Кирова и проспекта Советского будет ликвидирована.
– Скверу, где сейчас идет ремонт, вернем исторический облик, – отметил градоначальник в своем Telegram-аккаунте.
Ремонт аллеи планируется завершить к концу июля текущего года.
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