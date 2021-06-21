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Аллергический пух вынудил кемеровчанку потребовать от властей опиловку тополей

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Тополи, которые разрослись по улице Тухачевского на ФПК, стали причиной обращения горожанки к местным властям. Женщина потребовала от мэра города Кемерово Ильи Середюка разобраться с деревьями при помощи опиловки.

Вопрос о судьбе тополей появился в социальной сети Середюка. Возмущенная горожанка пожаловалась главе города Кемерово на "стену пуха", которая образовалась в районе улицы на ФПК.


Кроме того, со слов местной жительницы, количество людей с аллергией на тополиных пух за последнее время на территории шахтерского края значительно возросло.

— Пух летит просто стеной, возросло количество людей с аллергией на пух… Неужели нельзя спилить верхушки деревьев, как это было сделано напротив Комсомольского парка? — поинтересовалась у мэра подписчица.

Ответ от властей ей получить все-таки удалось. Правда представители администрации заверили, что в первую очередь работники проведут в городе опиловку деревьев, которые угрожают жизни и имуществу граждан. Однако в предстоящем строительном сезоне специалисты проведут обследование указанных территорий и рассмотрят возможность выполнения данных работ, следует из текста сообщения.

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