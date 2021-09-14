Алексей Синицын: Я кузбассовец до мозга костей

Статус сенатора до сих пор в нашей стране кажется каким-то иностранным и ненастоящим. Но на деле Алексей Синицын представляет не просто интересы каждого кузбассовца, но и региона в целом. Алексей Владимирович имеет два высших образования – юридическое и экономическое, а также ученую степень кандидата экономических наук. В прошлом успешный адвокат, с 2016 по 2018 год возглавлял Совет народных депутатов Кемеровской области. А с 2018 года является сенатором Российской Федерации от Кузбасса. Имеет множество государственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо прочего, Алексей ведет активный и здоровый образ жизни, являясь настоящим примером для избирателей партии «Единая Россия».

- Алексей Владимирович, вы часто говорите о том, что предпочитаете быть честным и открытым с людьми. Ваша партия придерживается тех же принципов? И как это трансформируется в действия?

- Безусловно. Одна из главных задач «Единой России» - услышать, понять и воплотить в жизнь желания кузбассовцев. Так, жители всей страны и Кузбасса, в частности, стали настоящими соавторами программы партии, поэтому я могу с полной уверенностью назвать ее народной. В течение двух месяцев поступали предложения в Народную программу, было обработано 400 тысяч обращения от жителей области. Не мы, а именно кузбассовцы приняли решение, что необходимо уделить особое внимание капитальному ремонту муниципальных дорог, формированию общественных пространств парков и скверов, капитальному ремонту школ и первичного звена учреждений здравоохранения. Обработка наказов проходит не только на словах. Уже озвучены основные направления бюджетной политики: ремонт муниципальных дорог, продление программы «Моя новая школа», старт программы «Моя новая поликлиника».

- И все же. Обращения поступали из каждого уголка страны, а считается, что есть диспропорция в распределении бюджетных доходов между федеральным центром и регионами. Что вы думаете на этот счет? И как партия борется с этой проблемой, если она существует?

- Думаю, что лучше всего за меня скажут цифры. Только на строительство автомобильного обхода Кемерово будет направлено 42 млрд рублей. И половина от этой суммы федеральное финансирование, вторая половина - средства региона привлеченные на условиях частно-государственного партнерства. Деньги поступают в регион по программе социально-экономического развития. Она включает в себя мероприятия по развитию инфраструктуры, на это из государственного бюджета всего направлено 32 млрд рублей.

- Все-таки вы обладаете федеральным статусом и живете на два города, Москва и Кемерово. Как вы лично заинтересованы в развитии региона по этим направлениям?

- Если честно, я – кузбассовец до мозга костей. Вся моя семья живет здесь. Мои дети учатся в кемеровской гимназии, и мне хочется, чтобы, так же как и я, они любили родной регион и хотели тут жить. Для этого необходимо, чтобы в Кузбассе была достойная медицина и образование, возможность реализовывать свои мечты и идеи.

- Вы заговорили о главной ценности в жизни каждого человека - семье. Что «Единая Россия» планирует сделать для поддержки семей?

- Помимо материнского капитала, который является одной из главных возможностей поддержки в улучшении жилищных условий, мы говорим о закреплении статуса многодетной семьи. Кроме того, каждый год более 6 тысяч кузбасских семей получают материальную помощь на подготовку детей к школе. Новая инициатива, которую озвучил президент – запретить автоматическое списание соцвыплат за долги. Также с 1 сентября родители детей до семи лет, находясь на больничном по уходу за ребенком, будут получать выплаты в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа. Раньше молодые мамы могли сохранить свой доход, только отработав более восьми лет.

- Наверное, всегда существуют три главных вопроса, которые следует решать: социальные выплаты, инфраструктура и здравоохранение. Все эти «столпы» входят в предвыборную программу партии. Но залог здоровья – это еще и спорт. Ни для кого не секрет, что он играет важную роль и в вашей жизни. Что сделано и какие планы на будущее в этой сфере?

- Отчасти и из-за своей огромной любви к самым разным видам спорта, меня очень радует, что в Кузбассе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» создаются все условия для активной физической деятельности. Закупается новый инвентарь и оборудование для спортивных объектов. В 2020-ом году в Белове открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». И самое важное, что это единственный спортивный комплекс за Уралом, который предназначен для проведения соревнований и тренировочных мероприятий более чем по 50 видам спорта, в том числе паралимпийским. Также в Кемерове продолжается строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» на шесть тысяч мест. И поверьте, это только начало.

- Как бы вы описали одной фразой главную цель партии?

- Главная цель «Единой России» - это повышение качества жизни людей. И, как адвокат в прошлом, добавлю, что это, конечно, и возможность отстаивать свои интересы. Для этого и существует наша партия.