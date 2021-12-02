Сообщается, что в ходе заседания были заслушаны доклады МЧС, Минздрава, Ростехнадзора, руководства Кузбасса, а также собственника угольного предприятия. Сейчас на шахте проводятся работы по бурению скважин, откачке воды и предупреждению повторных взрывов. Семьям погибших и пострадавшим выделяются финансовые средства.

По состоянию на 1 декабря, всего обследовано 36 из 41 километра горных выработок. Остается неустановленным местонахождение тел двадцати погибших, сообщают в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Напомним, что правкомиссия была создана по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для оказания помощи пострадавшим в результате аварии на "Листвяжной", а также содействия в ликвидации последствий ЧП.