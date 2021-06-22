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Александр Гинцбург рассказал о новой мутации индийского штамма

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Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, высказался об опасном индийском штамме коронавируса.

Александр Гинцбург считает, что и индийский штамм, и его мутации опасны – у него другой характер взаимодействия с нашими клетками.


- Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проникла внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость, - обозначил ученый.


Эпидемиолог также утверждает, что вакцинация «Спутником V» способна защитить от всех штаммов, зарегистрированных на сегодняшний день, так как препарат создает достаточный запас антител, передают РИА «Новости».


5 октября 2020 года в Индии был найден штамм коронавируса В.1.617, а в настоящее время его обнаружили во многих других странах.

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