Александр Гинцбург рассказал о новой мутации индийского штамма

Александр Гинцбург считает, что и индийский штамм, и его мутации опасны – у него другой характер взаимодействия с нашими клетками.



- Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проникла внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость, - обозначил ученый.



Эпидемиолог также утверждает, что вакцинация «Спутником V» способна защитить от всех штаммов, зарегистрированных на сегодняшний день, так как препарат создает достаточный запас антител, передают РИА «Новости».



5 октября 2020 года в Индии был найден штамм коронавируса В.1.617, а в настоящее время его обнаружили во многих других странах.