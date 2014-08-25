Александр Чертков – человек, который способен творить волшебство своими руками. Нет, он не фокусник, потому что для своей магии он не использует различные трюки и уловки, – только лишь мастерство. Александр – художник-керамист, который буквально несколькими точными и сильными движениями способен превратить обычный кусок глины в художественное произведение невиданной красоты.

Раньше у Александра в Кемерове было несколько точек по производству керамических изделий, а в той мастерской, где он работает сейчас, как пчёлки трудились почти 50 человек. Прошло время, и всё производство кануло в Лету, а сотрудники разбежались: к сожалению, время керамики ушло вместе с девяностыми, и герой нашего интервью остался один. Однако он не расстроился и доказал, что один в поле – воин, да ещё какой! – держит на своих плечах гончарное дело практически всего Кузбасса.

Сейчас художник-керамист работает в своё удовольствие, однако делает он это для клиентов – они-то никуда не делись, – и среди них не только частные лица, но и именитые кемеровские заведения: к примеру, ресторан "Вечный зов". А ещё у Александра во дворе стоят несколько настоящих русских печек, в которых постоянно что-то готовится, и растёт дерево, которое "плодоносит" керамикой.

О том, как правильно использовать глину, из чего собрать гончарный станок и почему спрос на керамику резко упал, Александр рассказал в интервью для журнала AVOKADO.