Александр Абрамов: победа боксера, которой могло не быть

"Не мог подвести товарищей"
Уроженец Кемеровской области Александр Абрамов за свою спортивную карьеру много раз становился победителем российских и зарубежных соревнований по тайскому боксу. В 2019 году ему было присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта России. А в 2021 году Абрамов получил серебряную медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в столице Таиланда городе Бангкок. Однако этой победы могло не быть, как могла не случиться и сама поездка на Чемпионат мира…
Дело в том, что в апреле 2021 года Александр Абрамов принимал участие в Чемпионате России по тайскому боксу. Незадолго до его начала спортсмен почувствовал боль в колене, что оказалось плохим предвестником: врачи поставили боксеру серьезный диагноз – "разрыв крестообразной связки коленного сустава".
Чтобы избежать серьезных последствий травмы, медики посоветовали Абрамову сняться с соревнований и немедленно лечь на операцию.
– Дело в том, что я являлся капитаном российской сборной по тайскому боксу и просто не мог подвести товарищей. Поэтому принял решение выступать на чемпионате России, несмотря на проблему с ногой, – рассказал Александр Абрамов.
Нужно сказать, что, невзирая на травму, Абрамов победил, завоевав титул чемпиона России.
Чемпионат мира под угрозой
После соревнований доктора успешно провели операцию на колене спортсмена. Но этого было недостаточно, чтобы вернуться к занятиям спортом и продолжить участвовать в соревнованиях. Александру предстоял период реабилитации. Сколько времени он мог занять, было неясно. Специалисты оценивали длительность периода восстановления от нескольких недель до нескольких месяцев. А это означало, что под угрозой могло оказаться участие Александра Абрамова в важных состязаниях – Чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке.
К счастью, на помощь земляку пришла команда санатория "Шахтер". Оздоровительный центр безвозмездно принял Абрамова в своих стенах и провел полный курс современной реабилитации.
– Я пробыл в санатории "Шахтер" две недели и быстро почувствовал улучшение. Водолечение, лечение сакской грязью, массажи, нафталано – и физиотерапия, пароуглекислые ванны, барокамера, PRP-терапия – курс этих процедур благотворно сказался на состоянии прооперированного колена. Мной занимались ортопед-травматолог, иглорефлексотерапевт и другие специалисты. Болевой синдром за две недели практически исчез, а амплитуда сгибания ноги быстро увеличивалась. Да и в целом мое самочувствие значительно улучшилось. Думаю, что во многом этому способствовали замечательная природа и чистый воздух соснового бора, на территории которого расположен санаторий "Шахтер". Спорт – это моя жизнь. Вернуться к тренировкам в кратчайшие сроки после операции было для меня крайне важно. И я смог это сделать благодаря работе отличных специалистов санатория "Шахтер", – говорит Александр Абрамов.
Спортсмен отметил, что комплексный подход в лечении очень хорошо сказался на состоянии связок его колена.
– Поскольку связки держат коленный сустав, их качественное восстановление было для меня принципиально важным. С больными, травмированными связками я бы не смог продолжать показывать высокие результаты на соревнованиях. Если бы не реабилитация в санатории "Шахтер", восстановительный процесс мог сильно затянуться. И неизвестно, сколько важнейших для карьеры боксера соревнований мне пришлось бы пропустить, – объяснил спортсмен.
Александр считает, что именно благодаря усилиям медицинского персонала и современной лечебной базе санатория "Шахтер" он успел восстановиться, качественно подготовиться и занять призовое место на Чемпионате мира.
– На Чемпионате мира по тайскому боксу в Бангкоке я занял второе место. Могу с уверенностью и благодарностью сказать, что эта победа принадлежит не только мне, но и врачам, и всему медперсоналу, который принимал участие в моем лечении и реабилитации, – отмечает Абрамов.
Реабилитация по всем фронтам
Александр считает, что санаторий "Шахтер" – это место, где полезно проводить время не только в период реабилитации после травм, но и даже тогда, когда вы находитесь в хорошей физической форме.
– В санатории "Шахтер" можно очень хорошо восстанавливаться психологически. Водные процедуры, массажи, барокамера и т.п. – все это позволяет стабилизироваться после эмоциональных перегрузок, связанных с подготовкой и участием в сложных соревнованиях. Кроме того, спортсменам, как и другим людям, важно отвлекаться от повседневных проблем. Вообще я хочу обратить особое внимание именно людей спорта на то, как важно комплексно заботиться о своем состоянии: вовремя начинать реабилитацию после травм; поддерживать здоровье в те моменты когда, казалось бы, с самочувствием все в порядке; уделять внимание морально-психологическому аспекту, – говорит боксер.
В то же время Александр делает акцент на том, что в санатории "Шахтер" в любое время года можно поддерживать спортивную форму: посещать тренажерный зал, сауну, бассейн, зал бокса, теннисные корты, совершать пробежки на свежем воздухе, заниматься скандинавской ходьбой и т.д.
– Теперь я регулярно приезжаю в санаторий "Шахтер" отдыхать и восстанавливаться после соревнований. Хочу выразить благодарность специалистам санатория "Шахтер" за их профессионализм и психологическую поддержку. Я отлично себя чувствую и готов идти к новым победам! – поделился впечатлениями Александр Абрамов.
Санаторий "Шахтер" много лет предоставляет жителям Кузбасса и соседних регионов качественное санаторно-курортное лечение, а в 2021 году он стал клинической базой кафедры "Медицинской реабилитации и рефлексотерапии" Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей (НГИУВ). Санаторий "Шахтер" предлагает своим гостям новейшую лечебную базу, современные методы диагностики, консультации квалифицированных специалистов, комфортные условия проживания, качественное диетическое питание.
Попасть на реабилитацию в санаторий "Шахтер" можно в рамках ОМС. Для этого достаточно получить направление от лечащего врача в стационаре или от участкового терапевта в поликлинике по месту жительства на одну из программ:
- реабилитация после перенесения коронавирусной инфекции;
- реабилитация после заболеваний опорно-двигательного аппарата (травмы, артриты, артрозы, состояния после эндопротезирования суставов и т.п.);
- реабилитация после соматических заболеваний (хронический бронхит, бронхиальная астма, заболевания эндокринной системы и т.д.);
- реабилитация после заболеваний периферической нервной системы (остеохондроз, вертеброгенные болевые синдромы, в том числе восстановление после операций).
Все процедуры индивидуально назначает лечащий врач с учетом медицинских показаний и противопоказаний.
Подробную информацию о реабилитации можно узнать по телефону 8 (3846) 66-82-80, а документы выслать на WhatsApp +7-939-820-96-09.
Помимо процедур, направленных на коррекцию последствий, вызванных различными заболеваниями, в санатории "Шахтер" можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию, а женщины имеют возможность пройти обследование у гинеколога.
Санаторий "Шахтер" приглашает кузбассовцев на санаторно-курортное лечение и реабилитацию.
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Фото: санаторий "Шахтер", VSE42.Ru
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