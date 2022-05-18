Александр Абрамов: победа боксера, которой могло не быть

"Не мог подвести товарищей"

Уроженец Кемеровской области Александр Абрамов за свою спортивную карьеру много раз становился победителем российских и зарубежных соревнований по тайскому боксу. В 2019 году ему было присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта России. А в 2021 году Абрамов получил серебряную медаль на Чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в столице Таиланда городе Бангкок. Однако этой победы могло не быть, как могла не случиться и сама поездка на Чемпионат мира…

Дело в том, что в апреле 2021 года Александр Абрамов принимал участие в Чемпионате России по тайскому боксу. Незадолго до его начала спортсмен почувствовал боль в колене, что оказалось плохим предвестником: врачи поставили боксеру серьезный диагноз – "разрыв крестообразной связки коленного сустава".

Чтобы избежать серьезных последствий травмы, медики посоветовали Абрамову сняться с соревнований и немедленно лечь на операцию.

– Дело в том, что я являлся капитаном российской сборной по тайскому боксу и просто не мог подвести товарищей. Поэтому принял решение выступать на чемпионате России, несмотря на проблему с ногой, – рассказал Александр Абрамов.

Нужно сказать, что, невзирая на травму, Абрамов победил, завоевав титул чемпиона России.