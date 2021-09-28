Активность туристов в Кузбассе значительно увеличилась за год

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Около полмиллиона человек в 2021 году выбрали шахтерский край местом для своего отдыха.

Из данных на 1 сентября 2021 года следует, что на отдых в Кемеровскую область приезжали порядка

463 тысячи человек. При этом за год значительно увеличился летний поток туристов, он стал выше на 11,5%. Добиться подобного результата удалось благодаря тому, что на территории региона во внесезонном режиме продолжают 30 горнолыжных курортов, прокомментировали в администрации Кузбасса.


При этом вклад в развитие местного туризма внесла и организация крупных мероприятий. Речь идет о популярных маршрутах "Кузбасс в сердце", "День Сибирского купечества" в Мариинском районе, а также о всероссийском фестивале творчества "Сказки Сибири" в Прокопьевском районе, "Водафест" в Белове и исторической реконструкции об освоении Сибири "Каменная книга".

– В 2021 году 15 кузбасских туристических проектов признаны лучшими в стране. Восемь из них получили гранты Ростуризма. В общей сложности на реализацию своих идей предприниматели получили 19,6 млн рублей, – заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что 11 крупных промышленных предприятий шахтерского края уже приступили к формированию безопасных увлекательных экскурсионных маршрутов.

Фото: Администрация Кемеровской области

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