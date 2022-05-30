Активность клещей встревожила жителей Кузбасса

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С приходом теплого сезона на территории Кузбасса активизировались клещи, которые пьют кровь как у животных, так и у людей.

На активность клещей в Сети пожаловалась жительница города Белово. Интернет-пользовательница рассказала, что обнаружила кровопийцу сначала у своей собаки, а потом и у себя. Для подтверждения своих слов она прикрепила кадры с членистоногим.

Сегодня нашли у собаки клеща.думаю, что он на ней сидит неделю. Не так давно ездили семьей на канал(в инском). Там я сам нашла клеща у себя на шее, сказано в тексте публикации.

Женщина обратилась к землякам с просьбой отказаться от посещения лесов, полей, каналов и других зарослей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что число укушенных клещами кузбассовцев выросло за неделю.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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