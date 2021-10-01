Активность клещей в Кузбассе выросла с приходом морозов

За минувшую неделю в кузбасские больницы с жалобами на присасывание клещей обратились 153 человека, в том числе 45 детей. В середине сентября таких было меньше: 150 и 42 соответственно.

Общее число случаев за год достигло 29 936. Исследованы были 17 020 особей на наличие клещевого энцефалита, в 550 из них обнаружен возбудитель. На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 10 452 клеща, в 2 716 клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 202 клещах – возбудитель анаплазмоза, в 388 клещах – возбудитель эрлихиоза.

Заболел клещевым энцефалитом 41 человек, боррелиозом - 79 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Кузбассовцев призывают все еще быть осторожными в лесу, поскольку клещи кусают и дальше.