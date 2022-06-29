Активность клещей снизилась в Кузбассе за неделю

Согласно информации кузбасского Роспотребнадзора, за прошедшую неделю 1 835 человек (371 из них – дети) обратились в медучреждения региона из-за присасывания клещей, что на 1 198 меньше, чем за предыдущие семь дней. Всего с начала сезона атакам паукообразных-кровопийц подвергся 21 051 кузбассовец. В их числе – 4 375 детей и подростков до 17 лет.

В лабораторных условиях были выявлены 582 "энцефалитных" клеща, в 5 054 кровососах специалисты обнаружили боррелии, в 963 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 915 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Медики зафиксировали в Кемеровской области 15 случаев клещевого энцефалита и 45 случаев иксодового клещевого боррелиоза.