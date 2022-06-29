+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Активность клещей снизилась в Кузбассе за неделю

0
Фото:  

Менее 2 000 жителей Кемеровской области подверглись атакам таежных кровопийц за минувшие семь дней.

Согласно информации кузбасского Роспотребнадзора, за прошедшую неделю 1 835 человек (371 из них – дети) обратились в медучреждения региона из-за присасывания клещей, что на 1 198 меньше, чем за предыдущие семь дней. Всего с начала сезона атакам паукообразных-кровопийц подвергся 21 051 кузбассовец. В их числе – 4 375 детей и подростков до 17 лет.


В лабораторных условиях были выявлены 582 "энцефалитных" клеща, в 5 054 кровососах специалисты обнаружили боррелии, в 963 – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 915 – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.


Медики зафиксировали в Кемеровской области 15 случаев клещевого энцефалита и 45 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37661

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined