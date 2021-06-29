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Активное переселение началось в Киселевске после обращения граждан к президенту РФ

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В Киселевске местные жители, которые ранее обращались к президенту России Владимиру Путину, стали улучшать свои жилищные условия.

В администрации Киселевска отчитались о переселении граждан, которые проживали вблизи санитарно-защитной зоны местного разреза. По данным властей, в 2018 году денежную компенсацию получили собственники 39 домов. Годом позже в городском округе был снесен 141 дом, в 2020 году – еще 38 домов. При этом уточняется, что работа по пересечению жителей частного сектора продолжается.


В текущем году планируется улучшить жилищные условия еще 36 семей, проживающих в 31 доме, передает РИА "Новости".


Напомним, в 2019 году жители киселевского района Подземгаз пожаловались на плохое состояние жилых домов, которые находились вблизи угольного предприятия. Тогда собственники потребовали переселения.

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