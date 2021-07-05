Актер Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19

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Киноконцерн "Мосфильм" сообщил о смерти известного советского и российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова.

Как стало известно, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог, член правления "Мосфильма" и лауреат множества государственных премий, Владимир Меньшов скончался в Москве 5 июля. Известному деятелю культуры и создателю многих популярных фильмов был 81 год. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.


Владимир Меньшов запомнился зрителям по ролям во многих фильмах как советской эпохи, так и российской, включая "Москва слезам не верит", "Розыграш", "Диверсант", "Ночной дозор", "Ширли-мырли", "Каникулы строгого режима", "Любовь -морковь", "Мамочки", "Елки последние" и так далее. Он также отметился в роли актера дубляжа, подарив свой голос Леодору Златогриву - мэру Зверополиса в одноименном мультфильме.

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