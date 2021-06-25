Актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" умер

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Фото:  

Актер из известного сериала "Улицы разбитых фонарей" скончался на 74-ом году своей жизни.

Александр Лесков, которого зрители запомнили по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", ушел из жизни 24 июня текущего года. Детали случившегося не уточняются, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".


Он окончил Ленинградский институт театра (ЛГИТМиК), после чего с 1978 года был актером Ленинского академического театра имени Акимова, вместе с этим снимался в некоторых известных сериалах: "Улица разбитых фонарей", "Спецназ", "Под липой", "Ворон". Сыграл в целом ряду театральных постановок, таких как "Питер Пен", "Дуэль", "С любимыми не расставайтесь".


В перерывах от работы Лесков писал картины.

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