Александр Лесков, которого зрители запомнили по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", ушел из жизни 24 июня текущего года. Детали случившегося не уточняются, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Он окончил Ленинградский институт театра (ЛГИТМиК), после чего с 1978 года был актером Ленинского академического театра имени Акимова, вместе с этим снимался в некоторых известных сериалах: "Улица разбитых фонарей", "Спецназ", "Под липой", "Ворон". Сыграл в целом ряду театральных постановок, таких как "Питер Пен", "Дуэль", "С любимыми не расставайтесь".

В перерывах от работы Лесков писал картины.