Аккаунт популярного кемеровского кота в TikTok лишился ролика из-за жалобы о жестоком обращении с животными

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Хозяйка известного кота-боксера сообщила об удалении ролика с тренировкой питомца из соцсети из-за жалобы.

О разногласиях, возникших с администрацией площадки TikTok, хозяйка кемеровского кота-бенгала Лео накануне сообщила в Instagram. Претензия к удаленному ролику заключалась в том, что на нем якобы запечатлено жестокое обращение с животными. Соответствующую жалобу на видео подал возмущенный пользователь соцсети.


Однако разногласия были разрешены и уже к среде, 21 июля, ролик вновь стал доступен в аккаунте кота.


К текущему моменту соцсети питомца кемеровчанки насчитывают аудиторию в 1,5 миллиона подписчиков, среди которых присутствуют и англоязычные пользователи Сети.

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