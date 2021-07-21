Аккаунт популярного кемеровского кота в TikTok лишился ролика из-за жалобы о жестоком обращении с животными

О разногласиях, возникших с администрацией площадки TikTok, хозяйка кемеровского кота-бенгала Лео накануне сообщила в Instagram. Претензия к удаленному ролику заключалась в том, что на нем якобы запечатлено жестокое обращение с животными. Соответствующую жалобу на видео подал возмущенный пользователь соцсети.

Однако разногласия были разрешены и уже к среде, 21 июля, ролик вновь стал доступен в аккаунте кота.

К текущему моменту соцсети питомца кемеровчанки насчитывают аудиторию в 1,5 миллиона подписчиков, среди которых присутствуют и англоязычные пользователи Сети.