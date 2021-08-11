АГЗС прекратила работу в Кузбассе из-за грубых нарушений

В ходе проверки объекта, расположенного в городе Ленинск-Кузнецкий, специалисты установили, что АГЗС не была внесена в государственный реестр опасных производственных объектов. Кроме того, на станции отсутствовала проектная документация, а ее сотрудники не были аттестованы в области промышленной безопасности.

В связи с этим Сибирское управление Ростехнадзора составило в отношении юридического лица ООО "Газсервис" протокол об административном правонарушении и обратилось в суд. Последний удовлетворил требование надзорного органа и приостановил работу АГЗС на 45 суток.