Агрессор на элитной иномарке расстрелял машину в кемеровском дворе

В сообществе социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что на днях неизвестный расстрелял припаркованный во дворе автомобиль. По словам автора публикации, агрессор был вооружен пневматическим оружием и управлял элитной иномаркой "Лексус".

Интернет-пользователь уточнил, что происшествие произошло ночью 21 января во дворе возле дома №4А по улице Серебряный бор.

– Злоумышленники на лексусе выстрели из пневматического пистолета в окно моего авто и незамедлительно скрылись с места преступления! – прокомментировал он.

Мужчина также обратился к землякам с просьбой отыскать неизвестного стрелка, который после инцидента скоропостижно скрылся. Если вы стали свидетелем обстрела автомобиля, то свяжитесь с жителей кузбасской столицы.