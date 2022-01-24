Агрессор на элитной иномарке расстрелял машину в кемеровском дворе

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В социальных сетях кемеровский автомобилист распространил информацию, что пострадал от рук агрессора с пневматическим оружием: неизвестный расстрелял его автомобиль.

В сообществе социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что на днях неизвестный расстрелял припаркованный во дворе автомобиль. По словам автора публикации, агрессор был вооружен пневматическим оружием и управлял элитной иномаркой "Лексус".


Интернет-пользователь уточнил, что происшествие произошло ночью 21 января во дворе возле дома №4А по улице Серебряный бор.

Злоумышленники на лексусе выстрели из пневматического пистолета в окно моего авто и незамедлительно скрылись с места преступления! прокомментировал он.

Мужчина также обратился к землякам с просьбой отыскать неизвестного стрелка, который после инцидента скоропостижно скрылся. Если вы стали свидетелем обстрела автомобиля, то свяжитесь с жителей кузбасской столицы.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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