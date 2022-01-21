Агрессор из Кузбасса устроил террор окружающим людям

Жители Анжеро-Судженска в Сети разместили жалобу на неспокойного мужчину, который унижает своих соседей и стремится причинить окружающим физический вред.
– <...> сосед этажом ниже постоянно оскорбляет, кидается драться, грозится сжечь автомобиль, уже обнаружили около своего автомобиля сверток поджигания, – указал интернет-пользователь в своем сообщении.
При этом в комментариях под постом подписчики сообщества во "ВКонтакте" предложили свои методы, как можно решить проблему с агрессором. По мнению граждан, все проделки злоумышленника следует фиксировать на видеокамеру, а после относить доказательства в полицию.
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