Агрессор из Кузбасса устроил террор окружающим людям

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В кузбасском городе жители многоэтажного дома заявили, что страдают от проделок и слов вспыльчивого соседа.

Жители Анжеро-Судженска в Сети разместили жалобу на неспокойного мужчину, который унижает своих соседей и стремится причинить окружающим физический вред.

– <...> сосед этажом ниже постоянно оскорбляет, кидается драться, грозится сжечь автомобиль, уже обнаружили около своего автомобиля сверток поджигания, – указал интернет-пользователь в своем сообщении.

При этом в комментариях под постом подписчики сообщества во "ВКонтакте" предложили свои методы, как можно решить проблему с агрессором. По мнению граждан, все проделки злоумышленника следует фиксировать на видеокамеру, а после относить доказательства в полицию.

Да!
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