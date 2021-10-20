Агрессивный житель Новокузнецка захватил квартиру бывшей супруги

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В южной столице Кузбасса местный житель проник в квартиру к бывшей супруге, после чего начал вести себя неадекватно и угрожать ей расправой.

Как стало известно, к правоохранителям обратилась 40-летняя жительница поселка Краснобродский, которая рассказала, что ее квартиру занял посторонний мужчина, который отказывается уходить. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что пьяный 44-летний бывший супруг женщины попал в ее дом, а когда пришла хозяйка помещения проигнорировал ее требование уйти.


После этого мужчина стал вести себя агрессивно. Он угрожал экс-жене физической расправой, из-за чего ей пришлось покинуть собственную квартиру и обратиться за помощью.


В результате злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Кузбассу.

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