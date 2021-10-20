Агрессивный житель Новокузнецка захватил квартиру бывшей супруги

Как стало известно, к правоохранителям обратилась 40-летняя жительница поселка Краснобродский, которая рассказала, что ее квартиру занял посторонний мужчина, который отказывается уходить. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что пьяный 44-летний бывший супруг женщины попал в ее дом, а когда пришла хозяйка помещения проигнорировал ее требование уйти.

После этого мужчина стал вести себя агрессивно. Он угрожал экс-жене физической расправой, из-за чего ей пришлось покинуть собственную квартиру и обратиться за помощью.

В результате злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Кузбассу.