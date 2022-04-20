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Агрессивный сосед держит в страхе жителей кузбасского города

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Жители Калтана пожаловались на неугодного соседа. Мужчина кидается на людей.

Калтанцы в социальных сетях рассказали об их соседе, который регулярно заставляет их содрогаться. Мужчина устраивает разбой в подъезде и кидается на людей.

– <...> пинает двери жильцов, разносит подъезд, бьет молотком по дверям, кидается с ножом, нападает с арматурой, угрожает, оплевывает двери, пишет гадости на стенах, – сказано в сообщении.

Помимо этого, испуганные жильцы опасаются за своих детей, которых снабжают средствами защиты.

– В квартире № 16 устроен притон, где ежедневно нескончаемым потоком идут не трезвые личности, часто устраивающие бойни, – добавил местный житель.

Горожане просят правоохранительные органы разобраться с неугодным соседом и помочь решить проблему.

Фото: ВКонтакте / Типичный Кузбасс

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