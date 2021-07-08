Агрессивный новокузнечанин ножом ранил отца-пенсионера в шею

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Находясь у родителя, нетрезвый житель южной столицы Кузбасса атаковал его ножом в ответ на просьбу успокоиться. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Инцидент в Новокузнецке, по версии следствия, произошел в феврале текущего года. Тогда, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, 34-летний мужчина пришел к своему отцу в общежитие, чтобы переночевать.


В это же время его разыскивали правоохранители, чтобы узнать подробности драки, произошедшей накануне. По месту регистрации мужчину обнаружить не удалось, тогда полицейские отправились к отцу.

- 34-летний мужчина отказался открывать полицейским двери, а отец попросил сына успокоиться и вести себя адекватно. В ответ мужчина разозлился и нанес 66-летнему отцу ножевое ранение в шею, - рассказали о преступлении в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Также в ведомстве отметили, что пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться в силу своей болезни. Полицейским же для обеспечения доступа в жилище пришлось сломать дверь. Злоумышленник был обезоружен, а пострадавший – передан медикам. Специалисты сумели сохранить жизнь пенсионера.


Агрессор, ранивший отца холодным оружием, отказался признавать свою вину. Тем не менее, дело, возбужденное в его отношении по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, получило утвержденное обвинительное заключение, с которым его направили в суд.

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