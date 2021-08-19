Агрессивный новокузнечанин напал на экс-сожительницу прямо на улице

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса набросился с кулаками на бывшую возлюбленную после того, как девушка отвергла его предложение разговаривать.

Встретившись на улице днем, бывшие сожители – 19-летняя горожанка и 23-летний местный житель – поссорились из-за нежелания новокузнечанки общаться с экс-возлюбленным. Сложившиеся обстоятельства привели молодого человека в гнев, и он напал на подругу.


Опасаясь парня, местная жительница все же смогла сбежать от него. На пути ей встретился экипаж силовиков, патрулировавших улицу Кирова. Потерпевшая со следами ссадин и ушибов обратилась к ним за помощью.

- Росгвардейцы установили приметы неизвестного и задержали его недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый за кражу и мошенничество 23-летний новокузнечанин, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

После этого бойцы передали парня полицейским.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28220

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined