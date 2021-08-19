Агрессивный новокузнечанин напал на экс-сожительницу прямо на улице

Встретившись на улице днем, бывшие сожители – 19-летняя горожанка и 23-летний местный житель – поссорились из-за нежелания новокузнечанки общаться с экс-возлюбленным. Сложившиеся обстоятельства привели молодого человека в гнев, и он напал на подругу.

Опасаясь парня, местная жительница все же смогла сбежать от него. На пути ей встретился экипаж силовиков, патрулировавших улицу Кирова. Потерпевшая со следами ссадин и ушибов обратилась к ним за помощью.

- Росгвардейцы установили приметы неизвестного и задержали его недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый за кражу и мошенничество 23-летний новокузнечанин, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

После этого бойцы передали парня полицейским.