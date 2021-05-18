Агрессивный кузбассовец атаковал банкомат из-за неудачной попытки воспользоваться им

Преступление было совершено в одном из банковских отделений города Белово. На месте ночью сработала сигнализация, на который среагировали сотрудники вневедомственной охраны.

Подъезжая к организации, из которой и поступил тревожный сигнал, стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который пытается сбежать – его задержали, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Впоследствии выяснилось, что горожанин, пребывавший на месте с признаками алкогольного опьянения, прибыл в отделение для того, чтобы воспользоваться банкоматом, однако этого у него не вышло. Разозлившись из-за неудачи, мужчина атаковал аппарат, чем нанес банку ущерб, который составил 35 тысяч рублей.

Задержанного передали полицейским.