Агрессивный кузбассовец атаковал банкомат из-за неудачной попытки воспользоваться им

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Буйный житель Белова повредил имущество банка из-за того, что не смог снять свои средства. Ущерб, нанесенный злодеянием мужчины, оценили в несколько десятков тысяч рублей.

Преступление было совершено в одном из банковских отделений города Белово. На месте ночью сработала сигнализация, на который среагировали сотрудники вневедомственной охраны.


Подъезжая к организации, из которой и поступил тревожный сигнал, стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который пытается сбежать – его задержали, сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.


Впоследствии выяснилось, что горожанин, пребывавший на месте с признаками алкогольного опьянения, прибыл в отделение для того, чтобы воспользоваться банкоматом, однако этого у него не вышло. Разозлившись из-за неудачи, мужчина атаковал аппарат, чем нанес банку ущерб, который составил 35 тысяч рублей.


Задержанного передали полицейским.

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