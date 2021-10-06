Агрессивный "депутат" вынес продукты из кузбасского магазина

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Подросток из Ленинска-Кузнецкого, которого местные жители прозвали "депутатом", вынес товары из продуктовой лавки, попутно угрожая продавцам физическим насилием.

В социальных сетях появился пост с видео, на котором юный житель Ленинска-Кузнецкого со своим приятелем совершил налет на торговую точку. Так, из материалов съемки следует, что молодой человек взял товары с полок прилавка и спрятал их под куртку, а часть награбленного положил в сумку.


Автор в подписи к посту указал, что злодеяние совершил подросток, которому местные дали прозвище "депутат". Ранее несовершеннолетний уже был замечен за подобными преступлениями. Отмечается, что при ограблении он угрожал физической расправой персоналу, а также собирался причинить вред женщине.

‒ Сказал, что скоро зима и продавцы с данного магазина до дома не дойдут, с его слов начнется облава и еще есть люди которые будут их убивать (пунктуация автора сохр. ‒ прим. ред), ‒ сообщил автор.

Комментаторы возмутились поведением малолетнего и отметили, что полиция уже интересовалась им ранее.

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