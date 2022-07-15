Агрессивные собаки запугали людей у поликлиники в Новокузнецке

Жалоба на агрессивных собак в Куйбышевском районе Новокузнецка появилась на платформе "Кузбасс Онлайн". По словам автора сообщения, беспризорные псы кидаются на людей в районе детской поликлиники.

– К поликлинике пройти невозможно. Вы считаете, если вы их чипировали, они могут бегать и нарушать покой граждан и днем и ночью? – сокрушилась горожанка.

Также местная жительница сказала, что переживает за жизнь и здоровье детей, которые могут столкнуться со сворой в обозначенном районе. Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Он заверил, что передал сообщение специалистам.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане попросили отыскать в Кузбассе голодного Тагила-путешественника.