Агрессивные собаки запугали людей у поликлиники в Новокузнецке

0
Фото:  

В одном из районов южной столице Кузбасса участок у поликлинике облюбовали бездомные собаки, которые проявляют агрессию к прохожим.

Жалоба на агрессивных собак в Куйбышевском районе Новокузнецка появилась на платформе "Кузбасс Онлайн". По словам автора сообщения, беспризорные псы кидаются на людей в районе детской поликлиники.

К поликлинике пройти невозможно. Вы считаете, если вы их чипировали, они могут бегать и нарушать покой граждан и днем и ночью? сокрушилась горожанка.

Также местная жительница сказала, что переживает за жизнь и здоровье детей, которые могут столкнуться со сворой в обозначенном районе. Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Он заверил, что передал сообщение специалистам.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане попросили отыскать в Кузбассе голодного Тагила-путешественника.

Фото: ВКонтакте / "Кузбасс Онлайн"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38234

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined