Агрессивные собаки заполонили кузбасский жилой двор

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В Ленинске-Кузнецком стая бездомных псов держит в страхе местных жителей. Информация о нашествии агрессивных животных появилась в Сети.

По словам подписчицы сообщества города Ленинск-Кузнецк во "ВКонтакте", беспризорные собаки регулярно разгуливают в районе улицы Пирогова, 9/1. Женщина отметила, что на опубликованный снимок попали далеко не все бродячие животные, а некоторые представители стаи якобы неоднократно проявляли агрессию по отношению к людям.

Одна собака черно-белая очень злая. Как не выйдешь со своей собакой, так постоянно кидается, на детей тоже кидается. Все остальные собаки тоже. Что делать дальше? – задалась вопросом запуганная горожанка.

По данным местных жителей, по жилым дворам разгуливают 8-10 псов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнечанка обнаружила на улице два пакета с новорожденными щенками.

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