Агрессивные собаки с чипами запугали кузбассовцев

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Жители кузбасского города сообщили, что боятся выходить на улицу из-за стаи собак, которые несмотря на наличие чипов проявляют к людям агрессию.

По словам интернет-пользователя, на улицах города Ленинск-Кузнецкий разгуливают почти 20 агрессивных собак. Местная жительница опубликовала снимок со стаей псов и отметила, что практически каждая особь имеет свой чип, внедренный после отлова.

ДК Ленина. Бегают стаи собак с чипами и без. Около 20 шт агрессивные, очень страшно там ходить, рассказала женщина.

Стоит отметить, что в кузбасских городах производится активный отлов животных, после чего питомцам специалисты внедряют чипы и выпускают на волю, но освобождение может состояться только в случае, если собака проявляет дружелюбие к человеку.

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