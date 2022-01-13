Агрессивные собаки с чипами запугали кузбассовцев

По словам интернет-пользователя, на улицах города Ленинск-Кузнецкий разгуливают почти 20 агрессивных собак. Местная жительница опубликовала снимок со стаей псов и отметила, что практически каждая особь имеет свой чип, внедренный после отлова.

– ДК Ленина. Бегают стаи собак с чипами и без. Около 20 шт агрессивные, очень страшно там ходить, – рассказала женщина.

Стоит отметить, что в кузбасских городах производится активный отлов животных, после чего питомцам специалисты внедряют чипы и выпускают на волю, но освобождение может состояться только в случае, если собака проявляет дружелюбие к человеку.