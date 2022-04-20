Агрессивные псы убили домашних кур кемеровчанки

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В кузбасской столицы жители недовольны появление бродячих псов на улице, которые не только держат в страхе местных граждан, но еще и убивают птиц.

В социальных сетях жительница столицы Кузбасса опубликовала жалобу, что Рудничный район города заселили бездомные псы. При этом рассказчица указала, что собаки не просто держат местных жителей в страхе, но еще и убивают домашних кур.

– Бездомные собаки совсем обнаглели, мало того что боишься ребенка отпускать. Так эти твари ночью вырыли подкоп и передавили всех кур. Курятник полностью огорожен, – сказала она.

Также горожанка обратила внимание интернет-пользователей, что не так давно из домов, расположенных поблизости, были выселены люди, которые покинули помещения, бросив питомцев на произвол судьбы.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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