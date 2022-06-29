В сообществе во "ВКонтакте" жители Осинников рассказали, что на улице Победы, 37, ночью компания молодых людей регулярно слушает музыку и распивает спиртное. При этом громкую попойку в темное время суток они оправдывают тем, что "ремонтируют и проверяют акустику" своего авто.

– На вопрос, почему ночью музыка играет ответил "Мы ремонтируем и проверяем акустику". Сегодня в пятом часу вот компания вышла из ломбарда, все выпившие. На замечания не реагировали, – сказал возмущенный горожанин.

К слову, недовольство у граждан вызывает и реакция хулиганов на замечания. В ответ на просьбу выключить музыку они якобы грозятся отрезать всем недовольным уши. Автор поста призвал земляков фиксировать посиделки "ночных музыкантов" на видео, а после со всеми материалами обращаться к участковому. Также он подчеркнул, что сам уже решил обратиться к стражам закона.