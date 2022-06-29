Агрессивные "ночные музыканты" разозлили жителей кузбасского двора

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В одном из городов Кузбасса местные жители признались, что не могут спать по ночам из-за "ночных музыкантов", которые распивают спиртное под окнами, проверяют акустику машин и хамят.

В сообществе во "ВКонтакте" жители Осинников рассказали, что на улице Победы, 37, ночью компания молодых людей регулярно слушает музыку и распивает спиртное. При этом громкую попойку в темное время суток они оправдывают тем, что "ремонтируют и проверяют акустику" своего авто.

На вопрос, почему ночью музыка играет ответил "Мы ремонтируем и проверяем акустику". Сегодня в пятом часу вот компания вышла из ломбарда, все выпившие. На замечания не реагировали, сказал возмущенный горожанин.

К слову, недовольство у граждан вызывает и реакция хулиганов на замечания. В ответ на просьбу выключить музыку они якобы грозятся отрезать всем недовольным уши. Автор поста призвал земляков фиксировать посиделки "ночных музыкантов" на видео, а после со всеми материалами обращаться к участковому. Также он подчеркнул, что сам уже решил обратиться к стражам закона.

Видео: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"

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