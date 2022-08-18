Агрессивная стая безнадзорных собак взволновала новокузнечан

О проблеме сообщил новокузнечанин, который заметил нескольких безнадзорных собак на площади Побед, 3. По словам мужчины, животные проявляют агрессию к горожанам, в том числе и к детям.

‒ ...замечена стая собак, нападающих на прохожих. Две недели назад был инцидент с нападением на ребенка. Удалось отбиться, ‒ заявил пользователь платформы "Кузбасс-Онлайн".

Также новокузнечанин рассказал, что обозначил проблему управлению дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства более недели назад, но собаки остаются на прежнем месте.

Администраторы портала сообщили, что передали информацию в работу специалистам.