Агрессивная собака напала на пенсионерку в Кузбассе

Свидетели сообщили, что собака набросилась на свою жертву неподалеку от остановки Проспект Советской Армии в Новокузнецке. Подробности очевидцы сообщили в сообществе в социальной сети.

Так, со слов автора публикации, она заметила пожилую женщину с кровью на руках и подошла к ней поинтересоваться о случившемся. Пенсионерка рассказала, что животное беспричинно подбежало и укусило ее.

– Она сказала, что собака эта не первый раз кого-то кусает и постоянно там бегает, – добавила жительница города.

При этом горожанка отметила, что рядом с этой остановкой часто ходят и дети, которые могут стать жертвами бездомных агрессивных псов.