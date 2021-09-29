Агрессивная собака напала на пенсионерку в Кузбассе

0
Фото:  

Жительница южной столицы Кузбасса стала жертвой агрессивного пса, который накинулся на пожилую женщину возле остановки.

Свидетели сообщили, что собака набросилась на свою жертву неподалеку от остановки Проспект Советской Армии в Новокузнецке. Подробности очевидцы сообщили в сообществе в социальной сети.


Так, со слов автора публикации, она заметила пожилую женщину с кровью на руках и подошла к ней поинтересоваться о случившемся. Пенсионерка рассказала, что животное беспричинно подбежало и укусило ее.

– Она сказала, что собака эта не первый раз кого-то кусает и постоянно там бегает, – добавила жительница города.

При этом горожанка отметила, что рядом с этой остановкой часто ходят и дети, которые могут стать жертвами бездомных агрессивных псов.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29569

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined