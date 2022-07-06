Агрессивная домашняя собака запугала жителей кемеровского двора

По словам кемеровчанки, домашний пес весьма опасен, поскольку кидается на проходящих мимо людей. Горожанке удалось снять на камеру мобильного телефона его агрессивное поведение. Судя по видео, животное громко лаяло на прохожих, а некоторых даже пыталось преследовать.

– Ворошилова 3, выпускают собаку, которая кидается на людей, детская площадка, сами сидят дома,– указала девушка.

В качестве решения проблемы она предложила службе отлова выловить и усыпить злую собаку, поскольку надзор за ней все-равно не осуществляется. Правда интернет-пользователи в комментариях под публикацией сочли этот способ слишком жестоким и предложили изъять у людей питомца, но не обрекать его на смерть, а отправить к специалистам на перевоспитание.