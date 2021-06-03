Аферисты вернулись к использованию старой схемы кражи денег с банковских счетов россиян

Речь идет о схеме, использую которую аферисты подпирают номера и сроки действия банковских карт. Сначала мошенники проверяют действительно ли существует какая-либо карта при помощи интернет-магазина, а затем начинают выводить с нее средства, пользуясь фальшивыми сайтами, пишут «Коммерсантъ».

Отвечая журналистам издания на соответствующий вопрос, представители крупнейшей компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения для защиты электронных устройств, отметили, что в том случае, если мошенники узнали настоящие номер карты и имя ее владельца, то они пытаются выяснить CVV код платежного устройства и срок его действия. Для этого же они открывают большое количество различных интернет-магазинов, где при помощи известной информации пытаются случайно подобрать код, пробуя различные комбинации, которые возможно сложить из цифр от 000 до 999. После этого совершается и сама покупка.

Старой схема считается, поскольку пик ее популярности пришелся на пять-десять лет назад. Об этом корреспондентам сообщил специалист направления, специализирующегося на информационной безопасности, другой крупной IT-компании. Тогда же их перестали использовать из-за того, что банки начали разрабатывать специализированные системы отслеживания и противодействия мошенничеству.

Отмечается также и то, что существуют такие платежи, которые не требуют ввода CVC/CVV-кодов.