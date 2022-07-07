Аэропорт в Новокузнецке ввел плату за парковку транспорта

Сегодня в четверг, 7 июля, в аэропорту "Спиченково" в Новокузнецке начало действовать ограничение на бесплатную парковку. Теперь бесплатно оставлять там свой транспорт автолюбители могут до 15 минут. В случае, если временной лимит будет превышен, то за каждую последующую минуту водителю придется отдавать свои деньги.

При этом расценки в аэропорту выставили следующие:

16-60 минут – 200 рублей;

1-4 часа – 100 рублей/час;

4-24 часа – 500 рублей/час;

Суточный (более 24 часов) – 250 рублей/сутки

– Мера вынужденная и связана с большой загруженностью благоустраиваемой территории, – отметили представители воздушной гавани.

В связи с нововведением автомобилистов призывают использовать территорию около воздушной гавани только для посадки и высадки авиапассажиров, а парковаться советуют на временной стоянке, расположенной на подъезде.