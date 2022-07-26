Аэропорт в Новокузнецке увеличит число авиарейсов до Красноярска

0
Фото:  

Дополнительный авиарейс из южной столицы Кузбасса в Красноярск появится в ближайшее время. Теперь самолеты будут "соединять" города три раза в неделю.

Самолеты из южной столицы Кузбасса ранее отправлялись в Красноярск только два раза в неделю. Теперь же их количество возрастет до трех. По данным воздушной гавани Новокузнецка, изменения вступят в силу с предстоящей среды, 27 июля.


Отправка по рейсу запланирована на вторник (вылет в 20:10, прилет в 21:30), а также четверг (вылет в 21:20, прилет в 22:45) и воскресенье (вылет в 17:30, прилет в 18:55). Все перелеты будут осуществляться на воздушном судне АТР 72-500, вместимость которого – 72 человека.


Отмечается, что воздушное судно предназначено для региональных маршрутов, протяженность которых не превышает 1 800 км.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38536

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined