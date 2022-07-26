Аэропорт в Новокузнецке увеличит число авиарейсов до Красноярска

Самолеты из южной столицы Кузбасса ранее отправлялись в Красноярск только два раза в неделю. Теперь же их количество возрастет до трех. По данным воздушной гавани Новокузнецка, изменения вступят в силу с предстоящей среды, 27 июля.

Отправка по рейсу запланирована на вторник (вылет в 20:10, прилет в 21:30), а также четверг (вылет в 21:20, прилет в 22:45) и воскресенье (вылет в 17:30, прилет в 18:55). Все перелеты будут осуществляться на воздушном судне АТР 72-500, вместимость которого – 72 человека.

Отмечается, что воздушное судно предназначено для региональных маршрутов, протяженность которых не превышает 1 800 км.