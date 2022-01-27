Адвокаты фигурантов дела о "Зимней вишне" обжаловали приговор суда

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Защита осужденных по второму делу о трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" подала апелляционные жалобы. Ранее суд назначил обвиняемым крупные сроки.

Накануне, 26 января, стало известно, что адвокаты четырех осужденных по второму делу о "Зимней вишне" обжаловали приговоры подзащитных. Напомним, что в данном деле фигурируют: экс-начальница Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экс-глава инспекции Гостройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей, руководитель ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко, сын Комковой Эдуард Комков.

‒ По делу в отношении Чередниченко, Комковых и Шенгерей защитники всех подсудимых обжаловали приговор, ‒ сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова.

Напомним, что приговор в отношении обозначенных лиц был вынесен 24 декабря 2021 года. Осужденным были назначены крупные сроки, штрафы и ограничения. Так, Танзиля Комкова получила 18 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет.

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