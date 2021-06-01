По мнению правозащитника, между действиями Бурсина, который обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть людей, и трагическими последствиями пожара нет причинно-следственной связи.

Адвокат указал, что информация о людях, которые остались в кинозале, была передана сотрудникам МЧС не сразу. Сам же Бурсин по радиосвязи давал команду на обследование этих помещений, где впоследствии погибла большая часть жертв пожара, и был уверен, что их проверяют.

Также сторона обвинения сочла проявлением халатности отсутствие дымососов в "Зимней вишне" хотя, по словам адвоката, эти аппараты применяются только после ликвидации очага возгорания, поэтому их использование в начале инцидента было нецелесообразно.

Адвокат подчеркнул, что все это говорит об отсутствии в действиях Бурсина состава преступления. Поэтому он и его подзащитные попросили суд оправдать обвиняемого, передает ТАСС.