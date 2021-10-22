22 октября в Центральном районном суде продолжилось рассмотрение второго уголовного дела, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Обвиняемыми по нему проходят четыре человека, в числе которых экс-начальница инспекции регионального Госстройнадзора Танзалия Комкова.

Ее обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и отмывании денег, однако ее адвокат Любовь Воронина после зачитывания линии защиты попросила судью оправдать Комкову по всем эпизодам и освободить ее из-под стражи, передает НГС42.

Правозащитники других фигурантов этого уголовного дела также заявили об их невиновности.

Напомним, ранее гособвинение запросило для Комковой 21 год лишения свободы с многомиллионным штрафом.