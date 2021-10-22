Адвокат экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса попросил суд оправдать ее по делу "Зимней вишни"

0
Фото:  

На очередном заседании по второму делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" адвокат экс-начальницы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиии Комковой выступил за оправдание своей подзащитной.

22 октября в Центральном районном суде продолжилось рассмотрение второго уголовного дела, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Обвиняемыми по нему проходят четыре человека, в числе которых экс-начальница инспекции регионального Госстройнадзора Танзалия Комкова.


Ее обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и отмывании денег, однако ее адвокат Любовь Воронина после зачитывания линии защиты попросила судью оправдать Комкову по всем эпизодам и освободить ее из-под стражи, передает НГС42.


Правозащитники других фигурантов этого уголовного дела также заявили об их невиновности.


Напомним, ранее гособвинение запросило для Комковой 21 год лишения свободы с многомиллионным штрафом.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30387

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined