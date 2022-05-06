"Адов портал" на тротуаре встревожил новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса заметили потенциально опасные дефекты дорожного покрытия в одном из районов города.

Накануне в социальных сетях появились снимки, сделанные в Куйбышевском районе Новокузнецка. Горожане запечатлели на камеру провалы в асфальте, которые, как они считают, могут представлять опасность для пешеходов.

‒ В Новокузнецке открылся новый адов портал. Администрация Куйбышевского района приглашает всех желающих на бесплатный аттракцион "перескочи меня" <...>. Самых активных участников ждет главный приз ‒ бесплатная поездка на карете скорой помощи в ближайший травмпункт (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пошутили жители южной столицы Кузбасса.

Глава города Сергей Кузнецов отреагировал на сообщение. Он заявил, что уже сегодня, 6 мая, на место выдвинутся специалисты.

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