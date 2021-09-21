Администрация кузбасского муниципалитета подверглась атаке мошенников

По словам Владимира Макуты, нескольким членам администрации муниципалитета, включая его самого, пришли личные сообщения, в которых говорилось о пострадавшей в ДТП девочке. Ребенок якобы находится в тяжелом состоянии в ожидании операции, а виновник аварии с места инцидента скрылся. Автор сообщения просил материальной помощи от лица родителей этой девочки.

- Первым делом я позвонил в ЕДДС, в больницу: у нас никаких ДТП, никаких пациентов с подобными травмами. Связались с владельцем аккаунта: оказалось, что его взломали, - написал глава района.

Он также призвал сограждан проверять достоверность подобных сообщений, в которых призывается отправить деньги или поделиться персональными данными.