Администрация Кемерова ответила на вопрос об открытии нового моста

На странице главы Кемерова Ильи Середюка в социальных сетях горожане стали задаваться вопросом о сроках открытия пешеходного моста через Искитимку, который расположен около здания кассационного суда. Ранее сообщалось, что открыть новое сооружение для прогулок планировалось летом 2020 года, однако этого не произошло.

Теперь в администрации заявили, что мост введут в эксплуатацию только после выполнения оставшихся работ по благоустройству набережных левого и правого берегов реки Большая Камышная, а также территории вокруг театрального комплекса.