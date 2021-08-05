Администрация Кемерова изымет четыре многоквартирных дома для сноса

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Власти областного центра Кузбасса инициировали процесс изъятия еще нескольких земельных участков, на которых расположены аварийные дома, в собственность муниципалитета. Здания демонтируют.

Информация стала известна из опубликованных накануне кемеровской администрацией постановлений. Общее количество официальных документов: четыре. В каждом из них представлено несколько разных адресов, по которым и располагаются подлежащие сносу дома.


Вместе со зданиями будут изъяты и земельные участки, на которых они находятся, и квартиры. Месторасположение домов: улица Кутузова, 3 – пять квартир и участок площадью 600 квадратных метров; улица Водонапорная, 1 – четыре квартиры и участок на 696 квадратных метров; улица Водонапорная, 5 – 13 квартир и участок на 748 квадратных метров; улица Водонапорная, 6 – шесть квартир и участок на 780 квадратных метров метров.


Собственники объектов недвижимости получат копии постановлений в течение десяти дней. Снос зданий позволит властям Кемерова освободить в целом 2 824 квадратных метра городской земли.

Да!
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