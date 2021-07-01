Характерное для летнего периода явление - распространение семян тополя - в Кемерове обернулось необычными последствиями: пух буквально осыпал весь город - заметить его можно на детских площадках, в парках, и даже на других растениях.

Заметить их горожане могут и в других местах, рядом с которыми расположены деревья, однако больше всего возможные переносчики пыльцы "рассыпались" по набережной кузбасской столицы.

Запечатлеть результаты природных "проделок" удалось фотографу Андрею Зонину. Редакция Avoka.do публикует снимки для читателей.